Türkiye'nin doğu kesimleri kara büründü

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Türkiye`de en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Ağrı`da kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerine etkisini artıran kar, köylerde yer yer 10 santimetre kalınlığı buldu.

Bazı çocuklar kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynadı.

Erzurumlular da güne kar sürprizi ile uyandı.

Aşkale sokaklarında dün gece yarısından itibaren etkili olan yağış kara dönüştü.

Hafta sonuna kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti.

Erzincan`da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.