"Türkiye'nin Çatısı"nda yamaç paraşütü eğitimi

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınır noktasında bulunan ve yüksekliği nedeniyle "Türkiye`nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, birçok doğa sporuna olanak sunuyor.

Iğdır Üniversitesinin hazırladığı programla, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından dağın eteklerindeki kanyon, tepe ile vadilerde motorlu ve motorsuz yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor.

Deneyimli eğitmenler eşliğinde geleceğin yamaç paraşütçülerinin yetiştirildiği programda, bölgenin doğa sporlarına uygun alanları da kayıt altına alınıyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaptığı açıklamada, Ağrı Dağı eteklerindeki bölgeleri yamaç paraşütü sporuna kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Asıl hedef, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak" Üniversite olarak doğa sporları üzerine farklı projeler yürüttüklerini ifade eden Alma, "Sürekli eğitim merkezi üzerinden, THK veya sertifika veren firmalardan danışmanlık alarak eğitimleri sürdürmek ve bu eğitimleri bütün Iğdır halkına açmayı düşünüyoruz. Asıl hedefimiz, özellikle gençleri menfi hareketlerden uzak tutmak için alternatif imkanlar sunmaktır. Gençleri alkolden, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için farklı bir heves kaynağı oluşturmayı düşünüyoruz." dedi.

THK Eğitmeni Ali Zaimoğlu ise Türkiye`nin farklı bölgelerinde ve eğitim merkezlerinde yamaç paraşütü eğitimlerinin verildiğini hatırlattı.

"Bölge yamaç paraşütü için elverişli" Eğitimlere Iğdır`da da başladıklarını aktaran Zaimoğlu, "Bölge gerçekten de bu spor için elverişli. Ağrı Dağı`na turistlerin gelmesi, oradan uçmak istemesi gayet normal. Biz birkaç gündür burada uçuş yapıyoruz. Farklı tepelerden, `hangi tepeden uçalım` diye karar veremiyoruz, hepsi birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.

Eğitmenlerden Yusuf Doğu Bozdağ da bölgenin yamaç paraşütü eğitimi için güvenli olduğuna işaret ederek, "Birçok dağa ve iyi bir potansiyele sahip. Hem Ağrı Dağı`nın burada olması hem de uçacak birçok tepe olmasından dolayı yamaç paraşütçülerine buradan uçmayı öneririm. Mesafe uçuşları için de burası gayet elverişli bir bölge, herkesi buraya bekliyoruz, buraları değerlendirmek lazım." diye konuştu.