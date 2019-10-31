Türkiye'nin çatısı sis bulutuyla büyüledi

Efsaneleri ve türküleriyle ünlü "Türkiye`nin çatısı" olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zirvesindeki sis bulutu ile seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Manzarayı görenlerin, "Ağrı Dağı yine şapkasını taktı" yorumunu yaptığı bu durum, genellikle bahar aylarının sonunda ve yaz aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor.

Dağın zirvesinde sis bulutunun oluşturduğu şapkayı andıran görüntüye ilçe halkının alışık olduğunu ifade eden Umulgan, "İlçeye gelen yerli ve yabancı turistler, bu güzel manzarayı görünce çok şaşırıyor ve hayranlıkla izliyorlar. Doğubayazıt hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapılarıyla görülmesi gereken bir yer. Gerçekten herkesin buraya gelerek bu güzelliklere yakından şahit olmasını isterim." diye konuştu.