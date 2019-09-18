Türkiye'den Sudan'a insani yardım

Türk kuruluşları olarak bölgeye gidip tespitlerde bulunduklarını, bunun neticesinde de bölgeye acil yardım göndermeye karar verdiklerini söyleyen Altan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımızın tahsis etmiş olduğu Hava Kuvvetlerine ait iki uçakla bugün çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan bir yardım paketi gidecek. Toplam 18 sivil toplum kuruluşu bu kampanyaya katılıyor. Kampanyayı yurt içinde de sürdürecekler. Sudan halkının başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret sarf edecekler. Bu konuda da biz bağışçılarımıza güveniyoruz. Bağışçılarımızın sivil toplum kuruluşlarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz ve yardımları ulaştırarak Sudan halkının dertlerini, sıkıntılarını dindirmeye burada herkese söz veriyoruz."