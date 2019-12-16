Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA indi
Türkiye'nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na vardı.
16.12.2019
LEFKOŞA (AA) - Türkiye`nin Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı`nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı`na vardı.
KKTC Geçitkale Havaalanı`nın İHA`larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından saat 05.00`te Geçitkale Havaalanına uçan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 10.00`da indi.
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı`nın İHA`larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.
KKTC hükümeti, Türkiye`nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı`nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
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