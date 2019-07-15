Türkiye'den 160 ülkeye makarna ihracatı

Türkiye, makarna üretim ve ihracatında önemli bir konumda yer alıyor.

Türkiye, yılın ilk 5 ayında yüzde 9 artışla 251 milyon 852 bin 338 dolar dış satım geliri elde etti.

Ulaştığı ülke sayısını da 160`a çıkardı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.

Külahçıoğlu, makarna üreticileri açısından 2019 yılının şu ana kadar iyi geçtiğini belirtti.

Ayrıca, ihracat miktarında yüzde 7`lik artışla sektörün yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

Külahçıoğlu, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla gelir bazında yüzde 9`luk ihracat artışı yakalandığını belirterek, şunları anlattı: "Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 230 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz vardı. Bu yıl ise 251 milyon 852 bin 338 dolarlık gelirle yüzde 9`luk büyümeyi realize etmiş olduk."

Ocak-mayıs ayında ihraç edilen makarna miktarı 538 bin 824 tona çıktı.

Aynı zamanda Türkiye, 2018 yılında 1 milyon 200 bin tonun üzerinde makarna ihracatı yaptı.

Büyüklüğü 1 milyar doları bulan Türk makarna sektöründe 24 üretici bulunuyor.

Üreticiler, 2019 yılı için belirledikleri yüzde 15`lik ihracat artışı hedefi için de umutlu.