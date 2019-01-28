Türkiye'de yaşama tutunan Yezan bebek ailesine kavuştu

Annenin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye`ye gelmesinin mümkün olmadığını kaydeden Akgündüz, "Anne ve baba Suriye`de beraber kaldılar. Biz bebeği aldık ve Türkiye`ye getirdik, bakımı özel hastanede yapıldı. Tedavi süreci başarıyla tamamlandı ve bugüne geldik. Yezan`ı tekrar anne ve babasıyla kavuşturmuş olduk. Yezan bir tane değil bizim birçok Yazenimiz var. Elimizden geldiğince insanların ızdırabını dindirmeye çalışıyoruz." dedi.

Türk Kızılayı Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Zeynep Meltem Torun ise Yezan`a çok alıştıklarını ve uğurlarken hem sevinip hem de üzüldüklerini aktardı.

Yaklaşık 6 ay boyunca annesiyle bağını koruyabilmesi için sürekli fotoğraf ve videolarını aileye ulaştırdıklarını ifade eden Torun, şöyle devam etti: "Birkaç defa bu birleşim ertelendi. Çünkü Yezan`ın durumu çok hassas. Sağlık durumu hala normal bir bebeğinki kadar iyi değil. O yüzden Yezan zaman zaman hasta olabiliyordu ve annesi de birkaç defa geri dönmüş oldu bir nevi. Bu süreçte hem Sağlık Bakanlığımızın hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Valiliğimizin katkılarıyla yani tek bir kurum değil bizimle birlikte pek çok kurumun katkısıyla Yezan`ı bugün teslim ettik, çok mutluyuz. Bir yandan da üzüntülüyüz aslında bundan sonra da umuyoruz ki annesi bize fotoğraflarını yollayacak. İlk geldiği güne göre durumu çok daha iyi. 600 gram doğan bir bebeğin, doktorların bize söylediğine göre yaşama şansı aslında çok düşüktü. Ailesinin ilk çocuğu, o yüzden bizim için de ailesi için de bir mucize gibi ve şu anda sağlık durumu iyi." Torun, bebeğin Suriye`de de olsa bir yaşına kadar sağlığını takip edeceklerini kaydetti.