Türkiye'de üretilen silahlar, Hollywood filmlerinde de kullanılıyor

"Birçok filmin sahnesinde kullanıldı."

Bu silahı ABD başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderdiklerini belirten Güzeldere, şunları kaydetti: "Bir silahın tasarlanıp üretilme süreci 2-3 yılı buluyor. Bu kolay bir süreç değil. Silahlarımız sadece savunma alanlarında kullanılmıyor. Silahlarımız dünyaca ünlü Hollywood filmleri, yerli ve yabancı dizilerden de talep görüyor. Birçok filmin sahnesinde kullanıldı. Ürettiğimiz silahların bu alanlarda da kullanıldığını görmek bizi sevindiriyor. Yurt dışına bağlı kalınmaması için üretim yapıyoruz. Türkiye olarak kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Makineli tabanca, pompalı tüfek ve susturucu gibi aksesuar ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık ortalama 10 milyon dolar girdi sağlıyoruz."