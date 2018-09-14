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Türkiye Rafting şampiyonası üçüncü ayak yarışları

Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting şampiyonası üçüncü ayak yarışları başladı.

Etiketler: Van, Türkiye Rafting şampiyonası, Çatak
Kategori : Spor
Tarih : 14.09.2018
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