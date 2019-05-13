Türkiye, Makedonya Yörüklerini sevindirdi

Bu yıl "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan vakıf gönüllüleri, Kuzey Makedonya`da başta Üsküp olmak üzere hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye`deki din kardeşlerinin selamını ve yardımlarını yüzlerce kilometre uzaktaki soydaşlara ulaştıran ekipler, gıda paketlerini tek tek ailelere teslim etti, çocukları ise balon ve şekerle sevindirdi.

"250 koli yardımı ayarladık."

Yaklaşık 2,5 yıldır ülkede görev yaptığını belirten Alkan, şunları kaydetti: "Buradaki soydaşlarımıza, Türkiye`deki kardeşlerinin kendilerini unutmadığı mesajını vermek için gayret ediyoruz. Köylerdeki kardeşlerimizin market imkanı olmadığı için onlara gıda kolisi teslim ediyoruz. 250 koli yardımı ayarladık. Ramazanın teması infaktır, infak kardeşliği güçlendirir. Biz de kardeşliğimizi güçlendirmek için buradayız. Köylerde yaşayan, mağdur ve fakir olan, hem de soydaş olan Müslüman kardeşlerimize yardım ulaştırdık."