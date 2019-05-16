Türkiye, Kuzey Makedonyalı engellileri unutmadı

Bu yıl "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan vakıf gönüllüleri, Kuzey Makedonya`da Üsküp Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Dernek üyeleriyle sohbet eden gönüllüler, engellilere Türkiye`deki din kardeşlerinin selamını ve yardımlarını ulaştırdı.
Vakıf tarafından ihtiyaç sahibi 60 engelliye ramazan ayında erzak alımında kullanılmak üzere 1000 denar (109 Türk lirası) değerinde alışveriş çeki hediye edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, ramazan sevincini Kuzey Makedonya`daki soydaşlarıyla idrak etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ülkede hem iftar programları düzenlediklerini hem de gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirten Alkan, bu kapsamda Üsküplü engellilere de yardımda bulunduklarını söyledi.
"Çok iyi geri dönüşler aldık."
Alkan, yardım çekleriyle ihtiyaç sahiplerinin istediklerini alabilmelerine imkan sunduklarını vurgulayarak, "Üsküp merkezde yardımı koli şeklinde değil, çek şeklinde vermeyi planladık. Geçen yıl başlatmıştık bu çek uygulamasını, çok iyi geri dönüşler aldık. Burada çek sayesinde insanlar kendi ihtiyacını belirleyip alabiliyor. Kırsalda marketlerin bulunmadığı yerlere ise yardım kolisi götürüyoruz." diye konuştu.
Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran da katıldı.