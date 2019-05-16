Türkiye, Kuzey Makedonyalı engellileri unutmadı

Ülkede hem iftar programları düzenlediklerini hem de gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını belirten Alkan, bu kapsamda Üsküplü engellilere de yardımda bulunduklarını söyledi.

"Çok iyi geri dönüşler aldık."

Alkan, yardım çekleriyle ihtiyaç sahiplerinin istediklerini alabilmelerine imkan sunduklarını vurgulayarak, "Üsküp merkezde yardımı koli şeklinde değil, çek şeklinde vermeyi planladık. Geçen yıl başlatmıştık bu çek uygulamasını, çok iyi geri dönüşler aldık. Burada çek sayesinde insanlar kendi ihtiyacını belirleyip alabiliyor. Kırsalda marketlerin bulunmadığı yerlere ise yardım kolisi götürüyoruz." diye konuştu.