Türkiye EURO 2020'de

Maç sonu milli takım futbolcuları sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri`nin 9. haftası, 7 maçla başladı.

Elemelerde Türkiye, Fransa, İngiltere ve Çekya EURO 2020`ye katılmayı garantiledi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020`de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu`nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı`nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20`ye çıkararak EURO 2020`ye kalmayı garantiledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası`na (EURO 2020) katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Güneş, "Yeni hayalimiz şampiyonada ülkemizi iyi temsil etmek." dedi.

"Mutluyuz ve sevinçliyiz." "İnşallah en güzel günler ülkemizin olsun. Kazanmak güzel şey. Kaynaşmak ise daha güzel." diyen Şenol Güneş, "Mart ayında yarışa başladık. Bugüne kadar 9 ay oldu. 9 doğurduk ama sonunda çocuk oldu. Avrupa Şampiyonası`na katılacağız. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Daha önce de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası`na katıldık. Yeniden bu heyecanı sağlayan tüm oyunculara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

EURO 2020`de iyi sonuçlar almak istediklerini aktaran Güneş, şunları kaydetti: "Yarından itibaren çocuğa iyi bakmak ve büyütmek lazım. Yeniden Türk futbolu ile ilgili organizasyonlara nasıl katılırızı düşünmemiz gerekiyor. Futbol kültürünü değiştirmemiz gerekiyor. İnşallah bu bir vesile olur. Milli takım, benim değil bizim. Bu grupta böyle bir şans yakaladık. Çok uğraştık bu sevgiyi yakalayabilmek için. Mesafe de aldık. Yeni oyuncuların önünü açmak için planlı ve programlı olmak zorundayız. Bu, kişilerin tek başına yapacağı iş değil. Futbolun katmanları olarak herkesin işin içinde olması lazım. Bunu yaparsak çok güzel olur."

"Cumhurbaşkanımızın gelmesi bizim için heyecan ve ayrı motivasyon" Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın yoğun programına rağmen İzlanda maçında kendilerini yalnız bırakmamasının ayrı bir motivasyon sağladığını belirtti. Erdoğan`ın elemelerde Andorra ile İstanbul`da oynanan maça da geldiğini hatırlatan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Çok önemli kararların alındığı bir dönemde yorucu bir seyahatten sonra maça gelmesi bizim için heyecan ve ayrı bir motivasyon. Biz de bu sevinci paylaştık. Vatandaş nasıl heyecan duyuyorsa bu onda da var. Biz buyuz. Makamlarımız ne olursa olsun böyle birleşebiliyoruz. Aynı zamanda bir futbol adamı. İyi bir futbolcu. Futbolu da biliyor. Bizi tebrik etti. Seyahat yorucu ama beraber olmak ve şampiyonaya katılmamız onu dinlendirdi. Bizi bayağı bekledi. Kendisine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sol 2), Türk Telekom Stadı`na A Milli Futbol Takımı`nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri`nde İzlanda ile yaptığı maçı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 2) ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de (sağ 2) eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş karşıladı.

Milli Takımın, İzlanda maçını tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası TRT SPOR`a açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçında, İzlanda ile berabere kalarak şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımını tebrik etti.

"Sporcularımızı kutluyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok genç ve dinamik bir takımımız olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Gerek defansta gerek ofansif olarak da gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol Hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Federasyonumuzun başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Şimdi son maçı da hayırlısıyla başarıp, ondan sonra yolumuza devam edelim diyorum. Milletimiz için hayırlı olsun."

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maç bitiminde A Milli Takımın soyunma odasına inerek, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Futbolcuları tek tek tebrik eden, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan`a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti.