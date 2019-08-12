Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'daki Müslümanları unutmadı

Türkiye Diyanet Vakfı, "2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında kesilen kurbanları dağıtıyor.
Kurbanlar, Kenya`da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Programda, her bir hayvanın başında vekalet verenlerin isimleri okundu ve kurbanları kesildi.
Kurban etlerini, Türk halkının selamlarıyla ihtiyaç sahiplerine ileten TDV gönüllüleri, çocuklara şeker dağıtarak onlarla oyunlar oynadı.
TDV`nin Kenya ekibinin başı Selahattin Karabostan, geçen yıl Kenya`da 5 bölgede 18 bin 500 hisse dağıttıklarını söyledi.
Bu yıl ise 18 kişilik grupla 35 bin hisse kurban dağıttıklarını anlatan Karabostan, şöyle konuştu:
"Nairobi, Mombasa, İsiolo, Mandera, Kakamega gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bölgelere Türk milletinin emanetlerini ulaştıracağız.”