Türkiye Diyanet Vakfı Kenya'daki Müslümanları unutmadı

Programda, her bir hayvanın başında vekalet verenlerin isimleri okundu ve kurbanları kesildi.

Bu yıl ise 18 kişilik grupla 35 bin hisse kurban dağıttıklarını anlatan Karabostan, şöyle konuştu:

"Nairobi, Mombasa, İsiolo, Mandera, Kakamega gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bölgelere Türk milletinin emanetlerini ulaştıracağız.”