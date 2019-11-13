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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

13.11.2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump`ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için özel uçak "TC-TRK" ile ABD`nin başkenti Washington`a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı, Andrews Hava Üssü`nde Türkiye`nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye`nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington`a geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da konaklayacağı otele geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın kalacağı The Willard InterContinental otelinin önünde ve yakınlarında da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Otelin bulunduğu sokağın çevresi kamyonlar ile kapatılırken, çevrede de Washington polisi güvenliği sağlıyor.
Washington sokaklarında Türkiye`nin Suriyeli sığınmacılara verdiği destek, araçlarla anlatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde konaklayacağı Willard Hotel`e gelişinde kentteki Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD`de kalacağı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı.
"Stop Terror PKK=PYD", "PKK=YPG=PYD Terrorist Organizations" yazılı pankartlar ile Erdoğan posterleri taşıyan grup, Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan`a sevgi gösterilerinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump`ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için geldiği Washington`da, ABD`li iş insanları ile bir araya geldi.
Fotoğraf: AA
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