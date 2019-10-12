Türkiye-Arnavutluk maçını en iyi anlatan 10 kare

Tribünler tek yürek Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde tribün koltuklarına taraftarlar için binlerce Türk bayrağı bırakıldı.

Herkes kırmızı beyaz Statta büyük bir milli coşku yaşandı.

Emre Belözoğlu`na dalya hediyesi H Grubu`nda Andorra ile yapılan maçta milli formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu`na, Arnavutluk karşılaşması öncesi hediyeler verildi.

Birlikte izlediler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol 3), TFF Başkanı Nihat Özdemir (sol 4) ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç (sol 2), maçı birlikte izledi.

Dorukhan Toköz`e mesaj Cenk Tosun (9) ve Milli futbolcular, Milli Takım oyuncusu Dorukhan Tokgöz`e, geçmiş olsun yazılı tişörtler ile ısınmaya çıktı.

Futbolcularımız tribünde Maçı sakatlıkları süren Dorukhan ve Cengiz Ünder tribünlerden takip etti.

Güneş`in tercihleri Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11`de başlayan Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman`ı ise yedekler arasında tuttu. Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11`de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz`ı tercih etti.

Birçok fırsat kaçtı Milli takımımız maç boyunca birçok fırsat yakaladı fakat son ana kadar değerlendiremedi.

Son dakikada geldi Ve son dakikada Cenk Tosun`un golü skoru belirledi.