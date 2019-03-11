TürkAkım'da Kıyıköy alım terminalinin yüzde 50'si tamamlandı

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin Kıyıköy Gaz Alım Terminali İnşaat Müdürü Erol Yazıcı, terminalde inşaatın yüzde 50`sinin tamamlandığını bildirdi.

Yazıcı, Rus gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak 31,5 milyar metreküp kapasiteli TürkAkım hattının Kıyıköy’de devam eden gaz alım terminali inşaatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Şu an itibarıyla yüzde 50`yi aştık." Projede deniz ve kara hatlarının birbiriyle bağlantısında son kaynağın yapılmasıyla Rusya’dan gelen tüm boruların Türkiye’ye bağlanmış olacağını vurgulayan Yazıcı, "Gaz alım terminalinin inşaatına Mart 2018’de başlandı. Şu an itibarıyla yüzde 50`yi aştık." dedi.

"Yetkin bir kadro ile çalışmalar devam ediyor." Yazıcı, alım terminalinin inşaatının tamamlanmasının ardından birtakım test çalışmalarının yapılacağını belirterek, "Yaklaşık bir ay sonra boruların içleri temizlenerek Rusya’da bulunan Anapa bölgesinden Kıyıköy’deki borulara kadar nitrojen basılacak. Şimdiye kadar 3,5 milyon saat çalışıldı. Bin 700’ü şantiyede aktif olmak üzere 2 bine yakın kişinin çalıştığı bir süreç oldu. Bu projenin tasarım aşamasında bir yıl Hollanda’da TürkAkım’ın merkezinde bulundum. Yetkin bir kadro ile çalışmalar devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenlik konusunda çok ciddi bir denetim söz konusu." Yazıcı, şimdiye kadar uluslararası birçok projede görev aldığına işaret ederek, "Bu projeyi diğerlerinden ayıran birçok şeyden bahsedebilirim. Sürekli çalışan çevre mühendisleri ve arkeologlar var. Hem Amsterdam merkezde hem de doğrudan sahada uzmanlar çalışıyor. Gürültü ve trafik gibi olası etkileri izleyen ve denetleyen bir takım var. Güvenlik konusunda çok ciddi bir denetim söz konusu. Tüm paydaşların ilettiği meseleler ve talepler dinleniyor ve herhangi bir zarar varsa karşılanıyor. Herhangi bir şikayet dile getirilmeden çözüm önerileri sunuluyor. " ifadelerini kullandı.

Terminalinin inşaatından sorumlu müdür yardımcısı Tarkan Resuloğlu da tesisin iki simetrik bölümden oluştuğunu ve birinin Avrupa’ya, diğerinin Türkiye’ye iletilecek doğal gaz için inşa edildiğini söyledi.

Resuloğlu, projenin toplam kapasitesi olan 31,5 milyar metreküpte bir artışa gidilmesi durumunda ek inşaatlarla buradaki kapasitenin de artırılabileceğini bildirdi.

İnşaat mühendisi olarak 25 yıldır TANAP, Nabucco, Şahdeniz gibi büyük projelerde çalıştığını anlatan Resuloğlu, sahada günde ortalama 10-12 saat çalışıldığını kaydetti.

Çalışmaları aşama aşama takip ediyoruz Resuloğlu, çalışmaları aşama aşama takip ettiklerini dile getirerek, "Gündüz çalışılan saatler dışında gece de boru hatlarına yapılan kaynakların röntgenini çekiyoruz. Hata olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ekipte herkes birbirini tanıyor ve sıkı iletişim devam ediyor." dedi.

TürkAkım projesinde birinci hattan gelecek 15,75 milyar metreküplük doğal gaz, Rusya’nın Anapa kentinden Kıyıköy’e taşınacak. Proje kapsamındaki ikinci hat üzerinden gönderilecek aynı miktardaki doğal gaz Türkiye`den Avrupa`ya ulaşacak. Söz konusu hattın Yunanistan ya da Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya geçişi planlanıyor.