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Türk Yıldızları'nın İstanbul'u selamlamasına "kokpit içi" bakış

Türk Yıldızları'nın Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gerçekleştirdiği İstanbul'u selamlama uçuşu, kokpit içi kameralarla kaydedildi.

20.09.2019

TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı`nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Türkiye`nin "gökyüzündeki milli takımı" Türk Yıldızları da festival kapsamında uçuşlarını gerçekleştirdi.
Festivalin ilk gününde Eskişehir`deki 1. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları, TEKNOFEST`in açılışlarında gelenek haline gelen ve görenlerin festivalin başladığını anlamasını sağlayan İstanbul semalarındaki selamlama uçuşunu yaptı.
Boğazın üzerindeki uçuş, kokpit içi ve 360 derece kameralarla kaydedildi.
Birbirinden güzel İstanbul Boğazı sahnelerin yer aldığı görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Köprüsü, Kız Kulesi ile Türk Yıldızları`nın TEKNOFEST İstanbul`un yapıldığı Atatürk Havalimanı`na inişleri görülüyor
Fotoğraf: AA
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