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Parçalı Bulutlu

Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinin semasında gösteri yaptı.

04.07.2019

Türk Yıldızları, dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi.
Trabzon`un Of ilçesinde Türk Yıldızları`nın gösterisini izlemek isteyenler, sahilde bir araya geldi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin de bir konser verdiği etkinlikte, Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu.
Etkinliğe yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, Türk Yıldızları`nın birbirinden farklı gösterilerini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.
Gösteriyi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen de izledi.
İlçede geçen yıl yapılması planlanan gösteri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilememişti.
Türk Yıldızları`nın 7 Temmuz Pazar günü, Trabzon şehir merkezinden izlenebilecek bir gösteri yapması bekleniyor.
Fotoğraf: AA
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