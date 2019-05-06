Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

"Türk Yıldızları bizim onurumuzdur."

Türkiye`nin her geçen gün güçlendiğini belirten Toprak, "Allah’a şükür dosta güven, düşmana korku veren bir ordumuz var. Bunun içerisinde de Hava Kuvvetleri`nin önemli bir yeri var. Dünyanın en son teknolojisine sahip uçaklarımız ve pilotlarımız her an göreve hazır ve kendilerine verilecek görevi bekliyorlar. Türk Yıldızları bizim onurumuzdur. Bunun da Konya’da olması bizim için ayrı bir gururdur." diye konuştu.