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Türkiye

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Amasya semalarında uçtu

Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı.

12.06.2019

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Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Amasya semalarında gösteri uçuşu yaptı.
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