Türk şirketinden 130 ülkeye çelik profil ihracatı

"Dünyanın her yerinde varız"

Şirketin bu alanda dünya pazarında marka haline geldiğine işaret eden Timurhan, şu bilgileri verdi: "Sıcak haddelenmiş profil segmentinde yüksek kapasite ve geniş ürün yelpazesine sahip olmamız, esnek üretim kabiliyetimiz ve dünya ticaretinin gerektirdiği standartlara ulaşmamız bizi farklılaştırdı. Şu an güney ve kuzey kutbu hariç dünyanın hemen her yerinde varız. 5 kıtada 130 ülkeye üretimimizin yüzde 85`ini ihraç eder durumdayız. Üretim konusunda güçlüyüz ancak aynı zamanda güçlü bir lojistik, pazarlama ve satış şirketiyiz. Her coğrafyadan müşteriyi bünyemize katıyoruz. Çok uzak görünen Şili, Uruguay ve Paraguay gibi ülkelerde pazarın neredeyse yüzde 70`ini domine ediyoruz. Kanada gibi zor bir pazara rahatlıkla mal satıyoruz. Bazı ülkelerin Türkiye`deki tek tedarikçisiyiz. Bizim ürettiğimiz ürünlerde dünya pazarı 26-27 milyon ton, biz bunun yüzde 2 ila 2,5`ini karşılıyoruz."