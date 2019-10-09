Türk savunma sanayisine Ukrayna'da büyük ilgi

Fuarda zırhlı askeri araçlar da yer aldı.
Fuarda zırhlı askeri araç "Otaman-3" de yer aldı.
Fuarda ASELSAN da yeni ürünlerini tanıttı.
Fuarda Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği de yeni ürünlerini tanıttı.
Fuarda RST Teknoloji de yeni ürünlerini tanıttı.
Fuarda BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri de yeni ürünlerini tanıttı.
Fuarda Roketsan da yeni ürünlerini tanıttı.
Fuarda zırhlı askeri araçlar da yer aldı.
Fuarda insansız hava araçları da yer aldı.
Fuarda zırhlı askeri araç "Otaman-3" de yer aldı.
Fuarda Ukrayna İçişleri Bakanlığı Ulusal Akademisi bandosu gösteri düzenledi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov (ortada sağda) ve Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk (ortada solda) BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri standını ziyaret etti.