Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık taraması

TİKA`dan Ceylan Atmaca, Tecrübe Paylaşım Programının TİKA için çok değerli bir proje olduğunu ifade ederek "Türkiye`nin birçok şehrinden gelen öğrenciler burada Karadağlı öğrencilerle buluştu. Bu buluşmayı sağladığımız için çok mutluyuz" dedi.