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Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Karadağ'a gelen tıp ve diş hekimliği öğrencileri, ülkenin kuzeyinde sağlık taramalarında bulundu.

28.07.2019

Türkiye`deki farklı üniversitelerde okuyan 10 öğrenci, TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğ
Öğrenciler, 22-29 Temmuz`u kapsayan programda, başkent Podgorica`nın yanı sıra ülkenin kuzeyinde bulunan Bijelo Polje, Rozaje ve Plav şehirlerini ziyaret etti.
TİKA`dan Ceylan Atmaca, Tecrübe Paylaşım Programının TİKA için çok değerli bir proje olduğunu ifade ederek "Türkiye`nin birçok şehrinden gelen öğrenciler burada Karadağlı öğrencilerle buluştu. Bu buluşmayı sağladığımız için çok mutluyuz" dedi.
Kaynak: AA
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