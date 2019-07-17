Türk mühendislerinden mobil ambulans ve hastane otobüsü

"Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır"

Şen, otobüsün 8 yoğun bakım ünitesine sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti: "Her hasta tek tek izlenebilir. Sekiz hastamızın hepsi hasta başı monitörleri ile 5 hayati ana fonksiyonu izlenebiliyor. Ayrıca araçta bulunan 8 kamerayla da hastaların durumu hastanelere anlık olarak da iletilebiliyor. Ana monitörlerle de hastaların tüm kan, oksijen, nabız, tansiyon değerleri ile vücuttaki ana beş unsur ana merkeze iletilmektedir. Araçta çok özel bir oksijen sistemi bulunmaktadır. Tam teşekkülü bir hastanede bulunan yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen sisteminin hepsi bu aracımızda da bulunmaktadır. Otobüs kapasite ve iç donanım olarak dünyada bir ilktir. Tamamı Türk işçiliğiyle yapılmıştır. Türk işçiliğinin ve Türk mühendisliğinin bir harikasıdır. Otobüsün üretimi ise dünyada bir ilk olarak iki ay gibi çok kısa sürede yapılmıştır. Bir ay sonra da yurt dışında hizmet vermeye başlayacaktır."