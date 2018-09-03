"Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi" Kırgızistan’ın Çolpon Ata kentindeki Ruh Ordo Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi. Zirve öncesi aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 3), Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev (sol 3), Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sol 2), Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov (ortada), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev (sağ 2), Macaristan Başbakanı Viktor Orban (sağda) ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan (solda) yer aldı.