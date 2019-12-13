Türk Kızılaydan Suriye'ye insani yardım

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç`un da katılımıyla Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab, Çobanbey ve Azez`de 9 bin 600 ekmek, 14 ton su, 259 koli gofret, 400 meyve suyu, 130 hijyen seti ve 130 gıda kolisi ile 2 bin 572 parça kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.

Bölgede yaşam standartlarının her geçen gün daha da arttığını ifade eden Turunç, "İnsanlar can güvenliği içerisinde ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Türkiye`nin çok ciddi katkısı burada kendisini hissettirmiş durumda. Çok ciddi manada bir sıkıntı görmedim. Mevsimden dolayı biraz sıkıntı var. Vereceğimiz battaniye, dağıtacağımız kömür ve diğer ısınma malzemeleriyle bu kışı da rahat bir şekilde atlatırlar diye ümit ediyorum." diye konuştu.