Türk Kızılay, Arnavut depremzede ailenin yardımına koştu

Zor durumda kalan aileye Türk Kızılay tarafından başta çadır olmak üzere gıda ve hijyen malzemesi desteği verildi.

Ailesinin durumu hakkında Türk Kızılay yetkililerine bilgi veren Naim Hakrama, 6 ve 3 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun depremden sonra konuşma yetilerini kaybettiğini söyledi.

Hakrama, ayrıca herhangi bir gelir kaynaklarının olmadığını ve elektrik ile şebeke suyu gibi temel ihtiyaçlardan da yoksun olduklarını anlattı.