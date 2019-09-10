Türk kahvesi Amerika turunda

New York`ta başlayan turne, New Jersey, Maryland, Virginia eyaletleri ve Washington D.C`de devam edecek.

Projenin amacı, dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin bilinirliğinin artırılması ve kahve sohbetleri ile toplumlar arası kültürel diyaloglar kurulması.

2 Ekim’e kadar süreceği belirtilen Gezici Türk Kahvesi Evi turnesinde ayrıca, ünlü minyatür sanatçısı Hasan Kale de telve ile icra edeceği kültürel sunumlarda bulunacak.