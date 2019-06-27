Türk İslam motifleri yeniden hayat buldu

Motiflerin hayvansal ve bitkisel, geometrik, insan yapımı gibi pek çok türlere ayrıldığını anlatan Arsın, şöyle konuştu: "Mesela hayvansal motifler, atalarımızın yaşadığı coğrafya hakkında ve yaşamlarıyla ilgili bilgiler veriyor. Çini sanatında, sanat sanat için değil de sanat Hak için yapılır. Lale motifi, tek soğandan tek sap üstünde çıktığı için lale Allah’ı temsilen kullanılır. Karanfil, sümbül, zambak ve gül de dört ana motif olarak dikkat çeker. Edebiyatımızda tasavvufta ve İslam inancında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ise gül ile sembolize edilir.”