Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

İstanbul’dan 29 Ocak’ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu.

Yaklaşık 1,5 tonluk yük taşıdılar Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı.

Yaklaşık 30 saat süren bir yolculukla Puerto Williams’a ulaşan Türk ekibini bölge valisi Juan Jose Arcos karşıladı.

Dünyanın en son noktasında Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams’ta 2 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.

Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı.

Yolculuk süresince ekibi en çok zorlayan, Antarktika’da kullanacakları bilimsel malzemelerin de aralarında olduğu bagajların fazlalığı oldu.

Toplam 5 uçuş gerçekleştiren ekip, ağırlığı yaklaşık 1,5 ton olan 46 parça bagajı beraberinde taşıdı. Ekip, her uçuşta bu bagajlara ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Antarktika uçağında Şili ve Polonya’dan gelen 6 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine zodyak botlarla geçti.

Ekibin gemiye yerleşmesinin ardından lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin ilk planlama toplantısı, sefer lideri koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da uçuşun başladığı andan itibaren sefer ekibinin durumu hakkında anbean bilgi aldı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, yolculuklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, seferin yabancı katılımcılarıyla buluştuklarını söyledi.

"İlk kez gelenler için çok heyecanlıydı" Sefer katılımcılarının sağlık durumları ve motivasyonlarının iyi olduğunu belirten Özsoy, "Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı." dedi.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antarktika’ya ilk defa gittiğini, burada dalış yapma fırsatı olacağını söyledi.

"Çok büyük bir gurur" Ekibin çok heyecanlı olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Burada birçok bilim insanı ve hepsinin farklı araştırmaları var. Öncelikle onlarla olmak, bu bilim çalışmasının bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Sefer katılımcılarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe ise Antarktika’ya ilk defa gitmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Mesleği gereği dünyanın birçok yerinde bulunduğunu kaydeden Serçe, "Dağcılık geçmişim de var, daha önce dünyanın önemli birkaç dağına çıktım. Onlar çok heyecan verici olaylardı ama hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hissetmemiştim." dedi.

30 gün sürecek Bu yıl 17`si Türk, 8`i yabancı, toplam 25 katılımcının yer alacağı seferde, 30 gün boyunca pek çok alanda bilimsel araştırma yapılacak.

Sefer kapsamında İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul üniversitelerinden toplam 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarının yanı sıra sefere Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer de katılacak.

Türk Bilim Kampı kurulacak Geçici Bilim Üssü oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılacağı sefer kapsamında, Horseshoe Adası`nda Türk Bilim Kampı kurulacak. Antarktika Anlaşmalar Sistemi`nde "gözlemci" statüsünde olan Türkiye, bu seferle "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kıtaya 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacak.