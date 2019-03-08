"Turizmin başkenti" çiçek açtı

Yaklaşık 640 kilometrelik, mavinin her tonunun yeşille sarmalandığı sahil şeridiyle "Akdeniz`in incisi" Antalya`da, ilkbaharın gelmesi ve ağaçların çiçek açmasıyla renk cümbüşü oluştu.

Binlerce çeşit bitkiyi barındıran ve rengarenk görünüme kavuşmaya başlayan kentte, doğal ortamların yanı sıra park ve bahçelerde açan çiçekler, şehre ayrı bir güzellik kattı.

Antalya halkı ve turistler, şu sıralar baharın getirdiği eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Çiçeklerin üzerine konan rengarenk kelebekler de parklarda vakit geçirenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi, kelebeklerin fotoğrafını çekti.

Zeytin ve turunçgiller başta olmak üzere binlerce ağacın bulunduğu kent merkezindeki Zeytinpark, "baharın habercisi" olarak adlandırılan papatyalarıyla ilgi odağı oldu.

Çiçekler arasında kitap okuyup fotoğraf çeken Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden Zehra Tekeci, Antalya`da kış mevsiminin genellikle yağmurlu geçtiğini belirtti. Tekeci, baharın gelmesiyle kentte bulunanların kendilerini açık alanlara attığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bugün hava çok güzel. Sıcaklık 23 dereceyi bulmuş. Kendimi buraya attım. Zeytinpark`ta papatyalar olduğunu daha önce arkadaşlarımdan duymuştum. Fotoğraf çekmek için çok ideal bir yer. Hem de baharın tadını çıkarmak için çok ideal. Burada `baharın habercisi` birçok papatya var. Papatyaların arasında gezdim, dolaştım, yuvarlandım. Antalya`ya bahar geldi, çok mutluyum. Sıcak havayı çok özlemişiz. Artık deniz, kum, güneş bizim olacak."

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy da her bahar mevsimi kentte yine güzel manzaraların oluştuğunu vurguladı.