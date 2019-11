Turizmcilerin yüzü yağan karla güldü

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti konuk eden iki merkezde, sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Sezon hazırlıkları tamamlanan ve açılışa hazırlanan her iki kayak merkezinde, kar yağışının önceki yıllara göre geç başlaması turizmcileri üzse de dün etkili olan kar yağışı umutları tazeledi.

Erken rezervasyonlar yüzde 30 arttı

Kanber, Palandöken`in her sezona farklı hazırlıklar yaparak girdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Erzurum`un yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Kentteki otellerin hepsi hazirandan itibaren erken rezervasyon yapmaya başlamıştı. Erken rezervasyon kayakseverlere uygun fiyat avantajı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl ile bu sezonun müşteri sayısına bakınca, erken rezervasyonlarda yüzde 30`luk bir artış var. Erzurum her gün kendini geliştiren bir şehir ve hem yerel yönetim hem de otel tesisleri sayesinde konuklarına güzel hizmet sunacak."