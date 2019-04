Turizm elçileri rotayı Anadolu'nun kuzeyine çevirdi

Ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunan Anadolu`nun kuzeydoğusundaki iller, son zamanlarda artan ünüyle hem turistlerin hem de turizm acentelerinin en sık tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Bölgeye İstanbul`dan turist kafilesi getiren turizm acentesi yetkilisi Zerrin Sapmaz, yaptığı açıklamada, Anadolu`nun kuzeydoğusunda turizmin her anlamında ziyaretçilere doyurucu imkanlar sunduğunu söyledi.

Bu bölgeyi tercih edenlerin çok farklı kültür, doğa ve tarihi özelliklere sahip alanlarla karşılaşacağını belirten Sapmaz, "Biz turizm elçileri, turist rehberleri ve dünya mirasları rehberleri olarak buraya özellikle geldik. Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğuyu batıya daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi başlı başına, her bir karesi, her bir alanı kendine ait bir karaktere, özelliğe ve öneme sahip." dedi.

Fotoğrafta Kars`ta bulunan Kümbet Cami görülüyor.

Bölgenin her geçen gün daha da tanınacağını ve bunun sonucunda hem bölgenin hem de turizm firmalarının bundan faydalanacağını aktaran Açık, şunları kaydetti: "Bu çevre, turizmi bütünleyen yapısıyla yeni bir rota oluşturmakta. Bu rotanın turizmcilere, bizlere çok büyük faydası olacak. Eminim buralar tanındıktan sonra yalnız turizmciler değil batıdaki herkes bu kültüre, doğaya, tarihe ilgi duyacaktır. Burada her şey var, doğaysa doğa, dağsa dağ, yürüyüş, hava, kar, yaz. Her anlamda çok büyük bir potansiyeli var."