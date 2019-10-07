Turistlerin gözdesi: "Labirent görünümlü sazlıklar"

Köyceğiz ile Ortaca`nın Dalyan Mahallesi`nden İztuzu Plajı`na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek tura başlıyor.
Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.
Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, denizi ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı`ndaki kumsalıyla tatilcilere serinleme olanağı tanıyor.