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Çok Bulutlu

Turistler, Kapadokya'yı gökyüzünden keşfediyor

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle konuklarını hayran bırakan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sıcak hava balon turlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor.

24.11.2019

Bu yıl ocak ayından beri yaklaşık 500 bin kişi Türkiye`nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya`nın doğal güzelliklerle kaplı eşsiz manzarasını gökyüzünden keşfetti.
Turistlere, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izleme imkanı sunan balonlar, hava koşullarının uygun olduğu her gün Nevşehir`in Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükseliyor.
Fotoğraf: AA
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