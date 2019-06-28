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Tunus'ta ikinci intihar saldırısı

Tunus'ta polis otosuna düzenlenen intihar saldırı sonrası başkentteki terörle mücadele birimi binasına da ikinci intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti.

27.06.2019

Tunus`un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi.
Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi`nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu.
Fransa`nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.
1 polis hayatını kaybetti
Tunus İçişleri Bakanlığı, ilk patlamanın ardından başkent Tunus`taki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda 1 polis hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı
Öte yandan Tunus`ta kimliği belirlenemeyen kişiler, ülkenin güneyinde yer alan Gafsa ilindeki televizyon yayın istasyonuna silahlı saldırı düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı`ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gafsa`da yer alan Orbata Dağı`ndaki televizyon yayın istasyonuna sabaha karşı 03.30 sularında silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri birliklerin müdahalesi sonucu saldırganların dağın iç bölgelerine doğru kaçtığı kaydedilen açıklamada, emniyet güçlerinin yerinde ve askeri yayın istasyonunun güvende olduğu aktarıldı.
Açıklamada, askeri birliklerin, silahlı saldırganları arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Söz konusu saldırıda can kaybı, yaralanma ya da hasar kaydedilmedi.
Kaynak: AA, AFP
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