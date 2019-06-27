Tünelde trafik kazası tatbikatı

Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefi Hülya Hark, gazetecilere yaptığı açıklamada, tünelde meydana gelebilecek yangın ve trafik kazalarına müdahale edebilmek için tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."

Tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, trafik ekipleri ile Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefliği personelinin katıldığını anlatan Hark, şunları kaydetti: "Tatbikatta 10 araç ve 30 personel yer aldı. Tünelde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücünün ve diğer yaralıların kurtarılması için tatbikatı düzenledik. Tüneldeki kazayı yaralının bildirmesinin ardından şefliğimizdeki personelimiz 112 Acil Sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin yangını söndürmesinin ardından 112 ekiplerince yaralılar ambulansa aktarıldı. Kamyonette sıkışan kişi de güvenli şekilde AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."