Tunceli'de doğa karla kaplanınca güzel görüntüler ortaya çıktı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki dağlar ve ormanlar güzel görüntü oluşturdu.
26.12.2019
Doğu Anadolu Bölgesi`nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık`ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı.
Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.
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