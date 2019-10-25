Tunceli su sporlarında marka haline geldi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin, huzur, spor, kültür ve doğa sporlarıyla anılır hale geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu: "Munzur ve Pülümür Çayı kıyıları hakikaten çok kötü durumdaydı. Bakımsız, bataklık ve koku yapan yerlerdi. Yine devletimizin destekleriyle buralara parklar, bahçeler, yürüyüş yolları, iskeleler, seyir terasları, açık yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldı."

"Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka."

Tunceli`ye gelen turist sayısının her geçen gün artığına dikkat çeken Sonel, şunları söyledi: "Birkaç yıl öncesine kadar kente giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken ekim 2019 itibarıyla bu sayı 3 milyon 400 bine çıkmış durumda ve bu da mutluluk verici. Huzur olduğunda vatandaşlarımız geliyor, otellerde, kamu misafirhanelerinde yer yok. Vatandaşlarımız için öğrenci yurtlarımızı açtık. Şu an Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka. Su sporlarıyla ilgili bütün aktiviteler ilimizde en güzel şekilde yapılıyor. Bunun için diyoruz ki vatandaşlarımız gelsinler ve Tunceli`nin bu güzel doğasının tadını çıkarsınlar."