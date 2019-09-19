TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Mandal, kurum olarak bu yarışları çok önemsediklerini dile getirerek, "Ülkemiz teknolojiyi kullanan bir ülke olmaktan daha çok teknoloji üreten bir ülke noktasında. Milli teknoloji hamlemiz için hepimiz çalışıyoruz. Özellikle TEKNOFEST de bu sürece büyük bir farkındalık ve katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz bir yıl süreyle elektromobil ve hidromobil tasarladı. Teknik yeterlilikte çok hassasız. Değerlendirmelerde elenen araçlar oldu. 33 araç bugün burada yarışıyor." diye konuştu.

"Bu yıl yerli parça kullanma zorunluluğu getirdik"

Katılımcıların burada takım çalışmasıyla değişik disiplinlerde tasarımlar yaptığını anlatan Mandal, şöyle devam etti: "Bu yıl bir zorunluluk getirdik. Mutlaka yerli parça kullanmak zorundalar. Ondan dolayı 33 sayısına düştü. Yerli ve millilik noktasında sadece tasarım değil, yarışta başarılı olmak değil, kullandıkları parçaların da yerli olmasını istedik. Süreç TEKNOFEST kapsamında sürüyor. Ülkemizin küresel ve bölgesel boyuttaki rekabeti ve liderliği bizim insan kaynaklarımızla mümkün. İnsan kaynaklarımız bizim kendilerinin tasarlayıp geliştirdikleri teknolojilerle bu yarışmalarda ortaya çıkacak. Bugün bazı arkadaşlarımızın tasarımları bizi ikna etmeyebilir ama bu kuvvetli bir başlangıç. İnanıyoruz ki bu arkadaşlarımızın, Türkiye`nin geleceğindeki yerli ve milli teknoloji hamlemiz kapsamında ülkemizin bölgesel ve küresel lider olma boyutunda büyük katkıları olacak."