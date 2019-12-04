TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına takviye

Çok sayıda askeri araçtan oluşan TSK konvoyu, gözlem noktalarına ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`nde Astana anlaşmaları kapsamında TSK`ye ait 12 ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`ndeki durum Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya`nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018`de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi`nde rejim ve Rusya`nın saldırılarında 1300`den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.