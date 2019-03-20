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Trump'ı protesto için Özgürlük Anıtı'na tırmanan kadına ceza verildi

Trump'ı protesto etmek için New York'taki Özgürlük Anıtı'na tırmanan kadın, beş yıl denetimli serbestlik ve 200 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

20.03.2019

45 yaşındaki Therese Okoumou, ABD Başkanı Donald Trump`ın göçmenlere yönelik sıfır tolerans yasalarını protesto etmek için Özgürlük Anıtı`na tırmandı.
İfade özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyen Okoumou yargılandığı mahkemede ağzını bantlayarak bir başka protestoya imza attı.
Federal savcılar 30 gün hapis cezası istedi ancak Okoumou hakime, “Denetimli serbestliğe ihtiyacım yok ve hapishaneye ait değilim. Ben bir suçlu değilim. ” dedi.
Okoumou`nun avukatları, protestolarının tehlike yaratmadığını, Özgürlük Anıtı protestosunun hapse girme nedeni olamayacağını söyledi.
Okoumou beş yıl denetimli serbestlik ve 200 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: Reuters / AP
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