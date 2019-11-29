TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu

“Pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla kuruldu, uluslararası alanda birçok önemli ismi ve projelerini İstanbul`da buluşturdu.

"Birçok sosyal sorumluluk projesiyle vicdanlı insanlara ilham olduk" TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ödül töreninin açılışında konuştu. "Temel gayesi; çoğu zaman arka planda kalan, toplum tarafından fark edilmeyen gizli kahramanların başarı hikayelerinin dünyaya tanıtılması olan World Citizen Ödülleri için ilk adımımızı 3 yıl önce atmıştık. Ve bugün geriye dönüp baktığımızda 3 yıl gibi kısa bir sürede yaptığımız ve burada sayamadığım birçok sosyal sorumluluk projesiyle gözden uzak tutulmaya çalışılan hayatlara dokunduk, vicdanlı insanlara ilham olduk."

"TRT olarak hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz" "Biz; savaşlarla hayatları karartılanların hikayesini, dünyaya tehdit olarak pazarlayan medya dilinin sorunun bir parçası olduğunun farkındayız. TRT olarak da bu farkındalık ile hareket ediyoruz: hakikate dayalı bir yayıncılık yürütüyoruz."

"TRT, kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmakta kararlı" Küresel ölçekte bir değişim talebi söz konusu. Mevcut dünya düzenine karşı her geçen gün daha yüksek sesle "dünya beşten büyüktür" deniliyor. Türkiye, bu büyük değişimin, çağrının merkezindeki ülkedir; adil, yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ise Türkiye`nin kamu yayıncısı olarak, yeni bir medya ve dil inşasında bir "alternatif" değil, "kurucu", "öncü" ve "yön veren" bir medya kuruluşu olmakta kararlıdır."

Emine Erdoğan, TRT World Citizen Ödül töreninde konuşma yaptı.

"En cömert ülke olmak, başkalarının dertleriyle dertlenmektir" "Türkiye’yi ifade eden birçok tanımlama var. Bunlardan en güzeli “dünyanın en cömert ülkesi” olmasıdır. En cömert ülke olmak demek, başkalarının dertleriyle dertlenebilmektir. "

"İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir" "Türkiye olarak, insani yardım meselesini yardım kolilerinin çok ötesinde bir anlayışla ele alıyoruz. İnsani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve sürekliliği içermelidir."

"Masumların gözyaşlarını silmek, dünyanın en paha biçilmez eylemidir" "Kahramanların öyle sadece masallarda hikayelerde olmadığını gerçek insanlar arasından çıkabildiğini ispatlayan isimleri misafir ediyoruz. Kocaman yürekleriyle aramızdalar. Bugün burada ödül alan bu çok kıymetli kişiler, insan ruhundaki iyilik potansiyelinin en sağlam delilidir. Yıkan değil, yapan olmak, masumların gözyaşlarını silmek, dünyanın en paha biçilmez eylemidir."

Konuşmasının ardından Emine Erdoğan, çok sayıda farklı projede yer alan ve son dönemde "Barış Treni" projesiyle ön plana çıkarak "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen İngiliz şarkı sözü yazarı ve sanatçı Yusuf İslam`a ödülünü takdim etti.

Erdoğan, İslam`ı gösterdiği insani duruştan dolayı tebrik etti.

Citizen Gençlik Ödülü Yağmurdan enerji elde etmek için yaptığı girişimlerle 15 yaşındaki Azerbaycanlı Reyhan Jamalova (solda) "Gençlik Ödülü"ne değer görüldü. Jamalova`ya ödülü sanatçı Haluk Levent tarafından verildi.

Citizen Gençlik Ödülü Jamalova, konuşma yaptı.

World Citizen Dünya Vatandaşı Ödülü İbrahim Eren, "Yılın Vatandaşı" ödülünü Yeni Zelanda`daki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında insanların hayatını kurtaran Abdul Aziz Wahabzadah`a takdim etti.

World Citizen Dünya Vatandaşı Ödülü Wahabzadah, konuşma yaptı.

İletişimci Ödülü 2019 TRT World Citizen İletişimci Ödülünü, sosyal medyada paylaştığı hayaliyle binlerce Filistinliye barış içinde yaşama umudu veren Filistinli yazar ve şair Ahmed Abu Retaima aldı.

Eğitimci Ödülü "Eğitim Ödülü"nü Somali`de siyasal karmaşa ve doğa olaylarından etkilenen Somalililere yardım etmek için eğitim programları düzenleyen Somalili aktivist Hawa Afen Mohamed (solda) aldı. Afen Mohamed`e ödülü Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün tarafından verildi.

Eğitimci Ödülü Afen Mohamed, törende konuşma yaptı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne, son dönemde yürüttüğü Barış Treni Projesi ile dikkati çeken İngiliz şarkı sözü yazarı ve sanatçı Yusuf İslam layık görüldü.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü Yusuf İslam, törende konuşma yaptı.

"Savaşın Kadınları Kısa Film Yarışması" kategorisinde "The Flight of the Swallow" filmiyle yapımcı Jean-Pierre Vezina üçüncülüğe layık görüldü. Ödülünü oyuncu Bülent İnal (sağda) takdim etti.

"Savaşın Kadınları Kısa Film Yarışması" kategorisinde "Tangle" filmiyle İranlı kadın yönetmen Maliheh Gholamzadeh ikinciliğe layık görüldü. Ödülünü aktivist Gamze Özçelik (solda) takdim etti.