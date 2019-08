TRT Haber Akdeniz Kalkanı Harekatı'ndaydı

Sondaj ve araştırma görevini sürdüren gemileri her türlü tehdide karşı koruma görevini ise Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri`ne ait gemiler üstleniyor.

Türkiye`nin yetki alanı içindeki gemileri koruyan fırkateynlerin her birinde tam teçhizatlı Sualtı Taarruz Komandoları görevde.

Komandolar olası bir tehdit anında devreye girmek için bölgede sürekli talim yapıyor. Her türlü olasılığa karşı her an hazır bekliyorlar.