TRT Çocuk "Karakter Tasarım Yarışması 2018" sonuçlandı

TRT Çocuk`un yaptığı "Karakter Tasarım Yarışması"nda, görsel, grafik sanatlar, çizgi film, animasyon ve iletişim alanlarında eğitim gören veya yeni mezun olmuş 300 öğrencinin başvurusu arasından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi. Yarışmanın kazanan isimlerine para ödülünün yanı sıra heykelcik ve çizim tabletleri verildi.

Yarışmada, birincilik ödülünü "Bilge" karakteriyle Elif Sakallı kazandı.

Bilge`nin hikayesi: Merhaba, ben Bilge! Doğduğum gün herkes bende ters giden bir şeyler olduğunu düşünmüş. Fakat ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. Çünkü bu sayede müthiş bir dostum oldu: Hünerli! Bu, dedemin bana son hediyesiydi. Dedem benim kahramanım! Ben de onun izinden ilerliyorum ve her gün çevremdeki sorunlara harika çözümler üretmeye çalışıyorum. Hünerli benim en büyük yardımcım. O çok güçlü ve çok ağır şeyleri birlikte taşıyabiliyoruz. Bazen kafam karıştığında da bana yardımcı oluyor.

İşte karşınızda Hünerli! Yapay zekaya sahip olan Hünerli, konuşabiliyor! Hızlı parmaklar özelliği sayesinde birçok işimizi hızlıca yapabiliyoruz! Hünerli ile hiçbir zaman kaybolmuyorum, yön tarifi sayesinde yolumu bulmama her zaman yardımcı oluyor! O çok güçlü! Kendimden ağır şeyleri bile kaldırabiliyoruz! Mahallenin kedisi Tombul’u bile!

Bu da benim ilk icadım Kedi Kulak! Çeşitli mercekleri sayesinde yakınlaşıp, uzaklaşarak en küçük şeyleri bile inceleyebiliyorum! Yaptığım deneylerde gözlerimi tehlikeden koruyor! Ayrıca çok tatlı!

İkincilik ödülünü "Tobik" karakteriyle Zekeriya Hiçyılmaz kazandı.

Tobik`in Hikayesi İstanbul`da yaşayan çekirdek bir köpek ailesinin çocuklarından biri olan Tobik, gündelik hayatında eksik bir şeyler olduğunu düşünmektedir. Günün birinde tatil için gittikleri Burgazada`da gösteri yapan bazı sirk üyeleri ile karşılaşır. Tanıştığı sirk üyeleri; "Ada sirki" adlı bir gemide çocukları eğlendiren bir ekibin parçalarıdırlar. Bu tanışmadan sonra ise, hiçbir şey Tobik`in günlük sıradan hayatı gibi olmayacaktır.

Tobik`in o günden sonra tek bir amacı vardır Hayattaki eksik yönünün çocukları eğlendirmek olduğunu keşfeden Tobik, gösteri ve şov dünyasına adımını atar. Tobik`in o günden sonra tek bir amacı vardır. O da, dünya üzerinde olabildiğince çok çocuğun gülümsediğini görebilmek. Ve bu amacını gerçekleştirebilmek için, Ada sirki gemisi ve tayfası ile uzun soluklu bir maceraya çıkarlar.

Üçüncülük ödülünü de "Mucit Noyan" karakteriyle Batıkan Özev kazandı.

Mucit Noyan`ın hobileri Teknolojik robot ve aygıtlar geliştirmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek, hayvanları beslemek / ihtiyaçlarını karşılamak, yemek yemek, arkadaşlarına tamir ve onarım konusunda yardım etmek.

Mucit Noyan`ın olumlu özellikleri Yaşına göre standardın üzerinde bir zekaya sahip, sağduyulu, yardımsever, hareket etmeyi sever, bencilliğe karşı, canlıların yaşamına saygı duyar.

Mucit Noyan`ın olumsuz özellikleri Oburluk, zaman zaman teknoloji üzerine çok konuşmak, sakarlık ve çok sık çalışmak.

Mucit Noyan

Seyirci özel ödülü ise "Tarık Gökay" karakteriyle Ahmet Enes Yurdakul`un oldu.