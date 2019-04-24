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TRT 23 Nisan Gala Programı

TRT 23 Nisan Gala Programı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

24.04.2019

Programda, şenliğe katılan 40 ülkenin çocukları gösterilerini sundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi`nde, TRT 23 Nisan Gala Programı`na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride kalan 17 yılda hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık. Ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, sizlerin imkanlarını geliştirmek, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey çocukların tebessümüdür."
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