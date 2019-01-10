Tropik hayvanlar için özel kış menüsü

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Doğal yaşam ortamlarına uygun tasarlanan parkta yaşayan 138 türden yaklaşık 2 bin 600 yaban hayvanı, dondurucu soğuğa farklı tepkiler veriyor.

Soğuğa dayanıklı yılan, ayı, su kaplumbağası, şahin, akbaba, kartal gibi hayvanlar içgüdüsel olarak daha az hareket ederek yiyecek tüketimlerini en aza indirdi.

Parktaki konforlu koşullar nedeniyle kış uykusuna yatmayan bu hayvanlar, soğuk kış günlerini yuvalarında geçirmeyi tercih ediyor. Tropik ya da yarı tropik iklimlerin hayvanları ise doğalarına uygun olmayan soğuk havayla daha fazla hareket edip günlerini güneşin altında veya ısıtıcının karşısında geçirerek mücadele ediyor.

Soğuğu sevmeyen hayvanlar arasında yer alan fil, zürafa, maymun, lemur, aslan, kaplan, puma gibi türlerin daha dayanıklı olması için yem miktarları da yaklaşık yüzde 20 artırıldı.

Enerji içeriği yüksek kesif yemler, kuru incir, kayısı, dut gibi meyvelerle beslenen hayvanların zeminden gelen soğuğa korunması için de talaş ve yataklık otlarla önlem alındı.

Yuvalarda bulunan ısıtıcılar da gün boyu hayvanları sıcak tutuyor.

Doğal yaşam parkında sevimli hareketleriyle özellikle çocukların ilgisini çeken lemurların yüzlerini güneşe dönüp kollarını kaldırarak vücutlarını ısıtmaya çalışması ilginç görüntülere sahne oluyor.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, soğuktan olumsuz etkilenen hayvanları uzun süre açık alanda bırakmadıklarını belirtti.

Bu yıl yuvalar için doğal gazlı ısıtmaya geçtiklerini aktaran Afşin, "Doğal Yaşam Parkı sakinleri artık doğal gazla ısınacak. Hayvanların soğuktan en az oranda etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı`nda görevli ziraat mühendisi Eylem Arslan hayvanların refah düzeylerini ve hastalıklara karşı korunmalarını çok önemsediklerini belirtti.