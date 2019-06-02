Trakya'nın "saklı cenneti"

Kırklareli, tarihi, doğası, denizi ve lezzetleriyle, Ramazan Bayramı`nda alternatif tatil arayanları ağırlayacak.

Her mevsim doğa turizmini tercih edenleri ağırlayan İğneada, uzun sahili ve ormanlarıyla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Mert, Saka ve Erikli göllerinin önündeki alüvyon kumullar nedeniyle, Istranca Dağları`ndan akan derelerin kar erimesi sonucu yükselmesiyle oluşan subasar ormanları, farklı bitki ve hayvan türleriyle, doğa turizmini sevenlere alternatif sunuyor.

Maviden yeşile yolculukta, karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, tilki, çakal, sansar, su samuru gibi hayvanları görebilmenin, yüzlerce tür kuş gözlemlemenin heyecanı, İğneada ziyaretçilerini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

İğneada ve Kıyıköy beldeleri, çadır turizmi yapmak isteyenleri de ağırlıyor.