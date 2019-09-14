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Parçalı Bulutlu

Trakya'da yaban hayatı görüntülendi

Çeşitli doğal alanlarda çalışma yapan kuş bilimcilerinin objektifine, büyük nalburunlu yarasa, gelincik, gökdoğan, küçük kumkuşu gibi birçok hayvan yansıdı.

14.09.2019

Kuş bilimciler Trakya`daki yaban hayatını görüntüledi.
Edirne`de 280, Kırklareli`nde 310 kuş türünü kayıt altına aldı.
Fotoğraf: AA
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