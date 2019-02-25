Trakya'da kar yağışı

Edirne`de gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini kaybetti.

Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı.

Edirne`de etkili olan kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Edirne`de gün içinde aralıklarla kar yağışı bekleniyor.

Yağışlı hava sisteminin bugün etkisini kaybedeceği, hava sıcaklıklarının da buna bağlı olarak artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

Kar nedeniyle ulaşımda bir aksama yaşanmıyor.

Kırklareli`nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kırklareli`nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini üç gündür tipi şeklinde sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar yağışı Demirköy, Kofçaz, Vize ilçeleri ile Bulgaristan`a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı civarında etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı Demirköy`de 40, Kofçaz`da 20, Bulgaristan`a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı`nda ise 15 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kentte, kar yağışının öğlen saatlerinde etkisini kaybederek yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Diğer taraftan Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün bir gün süreyle ara verildi.

Tekirdağ`da ise kar yağışı Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kent genelinde kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceği ön görülüyor.

Tekirdağ`da ise kar yağışı Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde devam etti.